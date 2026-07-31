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Ни оружия, ни разрешений: Зеленский привёз из США «дырку от бублика»

Ни оружия, ни разрешений: Зеленский привёз из США «дырку от бублика»

Президент США Дональд Трамп отказал главе киевского режима Владимиру Зеленскому в просьбе о передаче 300 ракет-перехватчиков для комплексов противовоздушной обороны Patriot, которые Киев рассчитывал получить до начала зимнего периода.

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