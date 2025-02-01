Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Ничью Путин предлагал в 2007 году

Сорок  бочек  оптимизма  от Р. Ищенко.Мы не знаем точно каковы будут условия преодоления украинского кризиса для Киева.

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Комментарии
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Валерий
С кем мириться, с нелигитимным зелей, чтобы в последующем они росчерком пера отменили достигнутый мир. Более того, президент украины своим укзом отменил возможность ведения переговоров и заключения мира с Россией кому- либо. Самое лучшее в этой ситуации добить фашиста в его логове.
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14 час.
Николай
Тут разговор идёт не об хохложопии с клоуном, а о более серьезных вещах. Украина это так эпизод в этом противостоянии. Поэтому и переговоры будут не с хохложопым клоуном(он уже приговорен), а с более серьезным противником.  А то что добивать надо, согласен. Что б не было никаких вариантов кроме капитуляции.
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13 час.
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