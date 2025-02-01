Ничью Путин предлагал в 2007 году

С кем мириться, с нелигитимным зелей, чтобы в последующем они росчерком пера отменили достигнутый мир. Более того, президент украины своим укзом отменил возможность ведения переговоров и заключения мира с Россией кому- либо. Самое лучшее в этой ситуации добить фашиста в его логове.

Николай

Тут разговор идёт не об хохложопии с клоуном, а о более серьезных вещах. Украина это так эпизод в этом противостоянии. Поэтому и переговоры будут не с хохложопым клоуном(он уже приговорен), а с более серьезным противником. А то что добивать надо, согласен. Что б не было никаких вариантов кроме капитуляции.