Solidcore Resources подала заявку на делистинг акций с Мосбиржи

Solidcore Resources (бывшая Polymetal) подала заявку на делистинг акций с Мосбиржи. Это решение золотодобытчик связал с санкциями США против Мосбиржи, а также тем, что после продажи российских активов у компании не осталось присутствия в России.
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