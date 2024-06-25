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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Solidcore Resources подала заявку на делистинг акций с Мосбиржи

Solidcore Resources (бывшая Polymetal) подала заявку на делистинг акций с Мосбиржи. Это решение золотодобытчик связал с санкциями США против Мосбиржи, а также тем, что после продажи российских активов у компании не осталось присутствия в России.

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