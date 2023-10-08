RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 181 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ludmila Blaua
    Под шумок надо срочно решать свои задачи. А их много, Прибалтика например! Интересно, наши уже чухнулись или выражают...Военная хроника р...
  • Татьяна Бут
    ХАМАС поможет России уменьшить поставки оружия со стороны Израиля для Украины. Этим самым спасет какую-то часть военн...Военная хроника р...
  • Константин Котельников
    В этой ситуации наши решалы должны поддержать Эрдогана...Эрдоган: мир на Б...

Поддержка Палестины: как обострение конфликта может отразиться на отношениях Израиля со странами Ближнего Востока

Поддержка Палестины: как обострение конфликта может отразиться на отношениях Израиля со странами Ближнего Востока

Армия обороны Израиля нанесла удары по территории Ливана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. В вооружённых силах страны также заявили о готовности к возможной эскалации ситуации на севере, где Израиль граничит с Ливаном и Сирией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх