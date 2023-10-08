Поддержка Палестины: как обострение конфликта может отразиться на отношениях Израиля со странами Ближнего Востока

Армия обороны Израиля нанесла удары по территории Ливана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. В вооружённых силах страны также заявили о готовности к возможной эскалации ситуации на севере, где Израиль граничит с Ливаном и Сирией.
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