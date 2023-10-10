Экономист Зубец заявил об искусственном ослаблении курса рубля

Курс рубля с начала недели все больше напоминает американские горки. Торги на Московской валютной бирже после выходных начались с резкого ослабления российской валюты, когда курсы доллара и евро резко взлетели и превысили 102 и 107 рубля.
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