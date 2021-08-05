За рулём

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Цены на бензин растут на фоне нулевой инфляции

Цены на бензин растут на фоне нулевой инфляции

В правительстве убеждали, что цены на топливо не должны превышать уровня инфляции, но вот на минувшей неделе цена бензина в РФ (с 27 июля по 2 августа) выросла на 0,23% при почти нулевой инфляции в среднем по России, следует из данных Росстата.

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