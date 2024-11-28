Имя Розалии Землячки наверняка знакомо многим жителям бывшего СССР: об этой пламенной революционерке писали книги, ей посвящали стихи, ее именем назывались улицы… Между тем, на совести этой женщины десятки тысяч человеческих жизней.
«Товарищ Демон». Что творила в Крыму главная женщина-палач в истории России
Комментарии
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ЕК
Елена Князева
В Волгограде есть улица Землячки
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1 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Палачи и изверги всегда у коммунистов были в почте и эта вот блядь Земленичка, и Троцкий, и убийца Царской семьи Романовых. По другому новую касту людей не "выведешь", что бы до дрожи в коленках боялись власть, выполняли её приказы и безропотно шли за неё умирать. Поэтому и казнили, топили, расстреливали и вешали всех не согласных с ней и кто умел думать головой. Поэтому очень много Советского народу, после предательства их собственной властью, пошли в служение Гитлеру.
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50 мин.
евгений черкашин
Злобная брехня обиженников пятой колонны.
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10 мин.
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