«Товарищ Демон». Что творила в Крыму главная женщина-палач в истории России

ИМ

Ильдус Мамлеев

Палачи и изверги всегда у коммунистов были в почте и эта вот блядь Земленичка, и Троцкий, и убийца Царской семьи Романовых. По другому новую касту людей не "выведешь", что бы до дрожи в коленках боялись власть, выполняли её приказы и безропотно шли за неё умирать. Поэтому и казнили, топили, расстреливали и вешали всех не согласных с ней и кто умел думать головой. Поэтому очень много Советского народу, после предательства их собственной властью, пошли в служение Гитлеру.