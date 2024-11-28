Абсолютный рейтинг
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Абсолютный рейтинг

24 027 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Елин
    🤝Спрашивали, кто в...
  • Петр Семакин
    Удары нужно наносить сразу? А не ждать непонятно чего. Противники от этого наглеют ещё больше. И действительно по зна...Минобороны на нов...
  • Павел Смирнов
    Таким героя надо давать, на них держится земля русская!Юный лейтенант ВД...

«Товарищ Демон». Что творила в Крыму главная женщина-палач в истории России

«Товарищ Демон». Что творила в Крыму главная женщина-палач в истории России

Имя Розалии Землячки наверняка знакомо многим жителям бывшего СССР: об этой пламенной революционерке писали книги, ей посвящали стихи, ее именем назывались улицы… Между тем, на совести этой женщины десятки тысяч человеческих жизней.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕК
Елена Князева
В Волгограде есть улица Землячки
Ответить
1 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Палачи и изверги всегда у коммунистов были в почте и эта вот блядь Земленичка, и Троцкий, и убийца Царской семьи Романовых. По другому новую касту людей не &quot;выведешь&quot;, что бы до дрожи в коленках боялись власть, выполняли её приказы и безропотно шли за неё умирать. Поэтому и казнили, топили, расстреливали и вешали всех не согласных с ней и кто умел думать головой. Поэтому очень много Советского народу, после предательства их собственной властью, пошли в служение Гитлеру.
Ответить
50 мин.
евгений черкашин
Злобная брехня обиженников пятой колонны.
Ответить
10 мин.

Картина дня

наверх