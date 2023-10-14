Архитектура: Что скрывает секретная комната на вершине Эйфелевой башни и для чего она нужна

Вот уже второе столетие Эйфелева башня является главной достопримечательностью Парижа и одним из самых посещаемых мест в мире, однако долгое время от общественности удавалось скрывать ее главную тайну: на самой вершине монументального сооружения спрятана небольшая, но уютная квартирка, состоящая всего из двух смежных комнат.