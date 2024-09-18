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Небензя заявил о неправильном выборе США стороны в ближневосточном конфликте

Небензя заявил о неправильном выборе США стороны в ближневосточном конфликте

Соединенные Штаты заняли неправильную сторону истории по решению конфликта на Ближнем Востоке. Об этом на заседании десятой чрезвычайной специальной сессии по Палестине 18 сентября сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

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