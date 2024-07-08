Решетова поделилась новостями о личном — кольцо и долгожданное счастье

Модель улетела ещё дальше от родной страны и скандала. Анастасия Решетова Социальные сетиПока певица Алсу бегает по судам и пытается наказать мужа за измены, её соперница наслаждается красивой жизнью за границей.
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