Рябков: у РФ есть все военно-технические средства для вразумления Запада

У России есть все военно-технические средства для вразумления Запада. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя удары американским оружием по территории РФ.
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