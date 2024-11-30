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Рябков: у РФ есть все военно-технические средства для вразумления Запада

Рябков: у РФ есть все военно-технические средства для вразумления Запада

У России есть все военно-технические средства для вразумления Запада. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя удары американским оружием по территории РФ.

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