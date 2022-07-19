Сила в правде

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  • Vladimir Matkarimov
    ДЕБИЛ!!!Экс-президент Пол...
  • Сергей ницак
    ...вот, бля буду, пока её туда-сюда возили и балансировка нарушена и центровка сдвинута, ну никак её низзя ставить!!!Приятно оказаться...

Накажет ли Украина Александра Вучича и всю Сербию?

Накажет ли Украина Александра Вучича и всю Сербию?

Украина вместе с Хорватией отомстит президенту Сербии Александру Вучичу за его заявления об операции России на Украине, перевоспитав и его, и весь сербский народ, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

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