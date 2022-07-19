Накажет ли Украина Александра Вучича и всю Сербию?

Украина вместе с Хорватией отомстит президенту Сербии Александру Вучичу за его заявления об операции России на Украине, перевоспитав и его, и весь сербский народ, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.
Украина вместе с Хорватией отомстит президенту Сербии Александру Вучичу за его заявления об операции России на Украине, перевоспитав и его, и весь сербский народ, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.
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