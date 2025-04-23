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Политолог допустил сближение Европы с Китаем из-за позиции Трампа

Политолог допустил сближение Европы с Китаем из-за позиции Трампа

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в беседе с РИА Новости допустил, что Европа может пойти на сближение с Китаем из-за позиции президента США Дональда Трампа.

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