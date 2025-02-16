Депутатам латвийского парламента запретят говорить по-русски

Три члена латвийского парламента выступили с предложением внести изменения в регламент работы Сейма. Они считают необходимым запретить использование русского языка в стенах парламента, включая интерактивное общение с гражданами страны.
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