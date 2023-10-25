Спецслужба Бельгии заподозрила представителя России в ЕС в шпионаже

Служба государственной безопасности Бельгии заподозрила исполняющего обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилла Логвинова в шпионаже и работе на Службу внешней разведки РФ, пишет Der Spiegel.
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