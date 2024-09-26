В ВТБ рассказали о хищении денег мошенниками через обновление приложений банков

Граждан России стали чаще обворовывать через мошенничество с обновлением банковских приложений. Об этом пишет РБК со ссылкой на старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиту Чугунова.
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