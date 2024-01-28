В одном из прошлых материалов мы подробно описали, что происходит с человеческим организмом на разных стадиях переохлаждения.
4 самых плохих способа пытаться согреться зимой
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
S
Sobering
Одежда должна быть многослойной. Нижнее бельё не должно облегать тело, хоть синтетика, шерсть или хлопок. Тело согревает промежуточный воздух в слоях одежды, который препятствует проходу холодному воздуху. Даже мокрая одежда сушится своим же теплом. Плотное прилегание белья если, то ничто не спасёт.
Ответить
13 час.
Свежие комментарии