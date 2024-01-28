4 самых плохих способа пытаться согреться зимой

S

Sobering

Одежда должна быть многослойной. Нижнее бельё не должно облегать тело, хоть синтетика, шерсть или хлопок. Тело согревает промежуточный воздух в слоях одежды, который препятствует проходу холодному воздуху. Даже мокрая одежда сушится своим же теплом. Плотное прилегание белья если, то ничто не спасёт.