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4 самых плохих способа пытаться согреться зимой

4 самых плохих способа пытаться согреться зимой

В одном из прошлых материалов мы подробно описали, что происходит с человеческим организмом на разных стадиях переохлаждения.

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Комментарии
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S
Sobering
Одежда должна быть многослойной.  Нижнее бельё не должно  облегать тело, хоть синтетика, шерсть или хлопок. Тело согревает промежуточный воздух в слоях одежды, который препятствует проходу холодному воздуху. Даже мокрая одежда сушится своим же теплом. Плотное прилегание белья если, то ничто не спасёт.
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