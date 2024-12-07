PLoS ONE: эмодзи чаще используют люди с высоко эмоциональным интеллектом

Исследование, проведенное учеными из Института Кинси, показало, что люди, активно использующие эмодзи, чаще обладают высоким уровнем эмоционального интеллекта и надежным стилем привязанности, что позволяет им устанавливать крепкие и глубокие связи с окружающими.