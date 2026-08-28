ТИК Пскова отменила регистрацию Татьяны Пасман кандидатом в депутаты Законодательного Собрания

28 августа 2026 года территориальная избирательная комиссия (ТИК) Пскова приняла решение об аннулировании регистрации Татьяны Пасман в качестве кандидата в депутаты Законодательного Собрания Псковской области.
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