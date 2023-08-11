В Госдуме попросили проверить цены на учебные пособия

В большинстве случаев покупка рабочих тетрадей для школьников ложится на плечи родителей, а наценка на них может быть существенной и не всегда оправданной, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
В большинстве случаев покупка рабочих тетрадей для школьников ложится на плечи родителей, а наценка на них может быть существенной и не всегда оправданной, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
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