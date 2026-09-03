Цена отсечения для бюджетного правила может быть снижена до $50 за баррель

Власти обсуждают снижение цены отсечения для бюджетного правила до $50 за баррель нефти марки Urals в 2027 году, рассказал вице-премьер Александр Новак (его слова Цитирует «Интерфакс»).
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