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Цена отсечения для бюджетного правила может быть снижена до $50 за баррель

Власти обсуждают снижение цены отсечения для бюджетного правила до $50 за баррель нефти марки Urals в 2027 году, рассказал вице-премьер Александр Новак (его слова Цитирует «Интерфакс»).

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