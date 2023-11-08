В КНДР указали на последствия отправки агитационных литовок Южной Кореей

Отправка анти-пхеньянских листовок из Южной Кореи в КНДР является проявлением «психологической войны», предшествующей военным действиям, и может привести к возникновению на Корейском полуострове реального конфликта, подобного тем, что идут на Ближнем Востоке или в Европе.
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