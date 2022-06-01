1 июня исполняется 91 год военно-транспортной авиации (ВТА)

1 июня исполняется 91 год военно-транспортной авиации (ВТА)

Общий налёт экипажей ВТА за зимний период обучения составил более 32.000 часов. К самостоятельному выполнению задач подготовлено более 30 молодых экипажей.

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