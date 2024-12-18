В облцентре на Краснинском шоссе произошла серьёзная коммунальная авария

«Фонтан бьёт на дорогу. - Опять отключения!» Смоляне сообщают о значительном повреждении трубопровода Порыв сети водоснабжения произошёл этим вечером на Краснинском шоссе Смоленска, напротив торгового центра «Этажи».
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