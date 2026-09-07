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Татар-информ

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40-й «сухарь» Билялова и 100-й гол Галимова: «Ак Барс» обыграл «Адмирал»

40-й «сухарь» Билялова и 100-й гол Галимова: «Ак Барс» обыграл «Адмирал»

Фото: ak-bars.ru В матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» на домашней арене переиграл владивостокский «Адмирал» со счетом 2:0.

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