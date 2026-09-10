Общественный совет Бугульмы принял участие в приеме граждан

Председатель Общественного совета при ОМВД России по Бугульминскому району Наталья Кулагина приняла участие в приеме граждан, который провела заместитель начальника отдела — подполковник внутренней службы Наталья Романова.
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