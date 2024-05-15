Сын Утяшевой потряс мать заявлением — решил, кем он станет

Ведущая не ожидала услышать от сына подобное откровение. Ляйсан Утяшева Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look PressЛяйсан Утяшева записала небольшое интервью с сыном Робертом, которому исполнилось 11 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии