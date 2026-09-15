Ким Чен Ын пообещал неизменно поддерживать Россию

Сергей Бобылев/ТАСС Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын пообещал неизменно поддерживать президента России Владимира Путина и выразил уверенность в победе РФ.
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