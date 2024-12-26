Рогов сообщил о сбитии F-16 в Запорожской области

В Запорожской области сбит украинский истребитель F-16 американского производства. По предварительным данным F-16 был уничтожен дежурными средствами ПВО во время выполнения пусков ракет по российской территории.
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