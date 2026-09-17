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Регионы России

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Шойгу назвал рейдерским захватом действия властей Армении в отношении российских предприятий

Шойгу назвал рейдерским захватом действия властей Армении в отношении российских предприятий

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил на заседании президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, что Ереван осуществляет «рейдерский захват» предприятий в Армении, в которые Россия вложила миллиардные инвестиции.

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