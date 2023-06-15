Любопытности и невероятности

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Как безответственность хозяев домашних рептилий может ломать целые экосистемы

Как безответственность хозяев домашних рептилий может ломать целые экосистемы

Выбрасывание домашних животных — это поразительный по своему лицемерию поступок. Сначала ты добровольно принимаешь на себя обязательства по заботе и лечению, а затем выкидываешь питомца за ворота со словами: «Ну, он точно выживет как-нибудь сам».

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