Как безответственность хозяев домашних рептилий может ломать целые экосистемы

Выбрасывание домашних животных — это поразительный по своему лицемерию поступок. Сначала ты добровольно принимаешь на себя обязательства по заботе и лечению, а затем выкидываешь питомца за ворота со словами: «Ну, он точно выживет как-нибудь сам».