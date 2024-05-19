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Захарова: Париж ищет другую Новую Каледонию, выбирая между Грузией и Арменией

Захарова: Париж ищет другую Новую Каледонию, выбирая между Грузией и Арменией

В лице Грузии Париж ищет очередную Новую Каледонию. С таким предположением выступила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила своего французского коллегу Эмманюэля Макрона посетить Тбилиси в день независимости ее страны 26 мая.

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