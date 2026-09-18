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Вечерний Новосибирск

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Не бойтесь спрашивать: новосибирцам напомнили о безопасности лечения

Не бойтесь спрашивать: новосибирцам напомнили о безопасности лечения

Хронические неинфекционные заболевания становятся причиной около 80% преждевременных смертей в мире. По данным ВОЗ, ежегодно от них умирают около 43 млн человек.

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