ФСБ задержала мужчину, собиравшегося убить военного Минобороны РФ с помощью дрона

Подозреваемый планировал взорвать беспилотник возле жилого дома офицера в Московском регионе по заданию СБУВ Краснодаре сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 48-летнего гражданина России, подозреваемого в подготовке террористического акта в Московском регионе, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
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