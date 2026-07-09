Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

688 подписчиков

ФСБ задержала мужчину, собиравшегося убить военного Минобороны РФ с помощью дрона

ФСБ задержала мужчину, собиравшегося убить военного Минобороны РФ с помощью дрона

Подозреваемый планировал взорвать беспилотник возле жилого дома офицера в Московском регионе по заданию СБУВ Краснодаре сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 48-летнего гражданина России, подозреваемого в подготовке террористического акта в Московском регионе, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии