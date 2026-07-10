Происшествия
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Происшествия

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В Смоленске сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую акцию «Безопасный велосипед»

В целях сокращения количества дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий, а также профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по городу Смоленску провели акцию «Безопасный велосипед».

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