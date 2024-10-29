Экипаж Т-72БЗ уничтожил блиндаж и боевиков украинской армии на запорожском направлении

Танкисты начали атаковать с закрытой огневой позиции Экипаж танка Т-72БЗ новороссийских десантников ликвидировал блиндаж и около отделения украинских военных в районе населенного пункта Орехово на запорожском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.