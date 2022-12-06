MR Group и ММОМА создадут скульптурный парк в Москве

8 и 9 декабря в Московском музее современного искусства (ММОМА) в Ермолаевском переулке MR Group и ММОМА представят новый проект и объявят имена художников, которые будут работать над созданием парка скульптур на территории жилого комплекса MOD.
8 и 9 декабря в Московском музее современного искусства (ММОМА) в Ермолаевском переулке MR Group и ММОМА представят новый проект и объявят имена художников, которые будут работать над созданием парка скульптур на территории жилого комплекса MOD.
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