Шоумен ещё два года назад потерял работу на ТВ. Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look PressИван Ургант снялся в дебютном фильма журналиста Николая Солодникова.
Иван Ургант возвращается на экраны — бородатый и с ребенком
Комментарии
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Наталья Иванова
Пока сильный шум - переждём. Потом всё утихнет, уляжется и тихой сапой обратно заползут? Конечно - надо же куда то бюджетные средства пилить.
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19 час.
ГАЛИНА КНЯЗЕВА
ЖАЛЬ,ЧТО РАЗРЕШАЮТ ВЕРНУТЬСЯ УПЫРЯМ!!
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17 час.
Zoia Goldshtab
И какая власть у нас после этого?? Я имею в виду ТВ и депутатов ,крышевиков этой мрази!!!!!
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10 час.
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