Иван Ургант возвращается на экраны — бородатый и с ребенком

Пока сильный шум - переждём. Потом всё утихнет, уляжется и тихой сапой обратно заползут? Конечно - надо же куда то бюджетные средства пилить.

Zoia Goldshtab

И какая власть у нас после этого?? Я имею в виду ТВ и депутатов ,крышевиков этой мрази!!!!!