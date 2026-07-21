Время разбрасывать окурки закончилось, пора собирать

В последние годы накапливается всё больше свидетельств того, что вороны и другие врановые обладают интеллектом, сравнимым с человекообразными обезьянами: они узнают лица, считают, используют орудия труда и даже решают сложные задачи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии