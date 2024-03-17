Путин прокомментировал попытки навредить выборам президента РФ

Действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин в понедельник, 18 марта, в своем избирательном штабе в Гостином дворе сообщил, что оппозицию можно только похвалить за призывы прийти проголосовать на выборах президента РФ в полдень.
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