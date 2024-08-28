Владимир Зеленский обиделся на Польшу за отказ сбивать ракеты над Украиной

Президент Украины обижается на Польшу за то, что она боится сбивать ракеты над Украиной.Владимир Зеленский во время пресс-конференции поделился своей обидой на Польшу: представители власти не хотят сбивать ракеты над Украиной.
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