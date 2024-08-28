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Владимир Зеленский обиделся на Польшу за отказ сбивать ракеты над Украиной

Владимир Зеленский обиделся на Польшу за отказ сбивать ракеты над Украиной

Президент Украины обижается на Польшу за то, что она боится сбивать ракеты над Украиной.Владимир Зеленский во время пресс-конференции поделился своей обидой на Польшу: представители власти не хотят сбивать ракеты над Украиной.

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