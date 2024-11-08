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Два предложения Трампа России по Украине. Стоит ли соглашаться?

Два предложения Трампа России по Украине. Стоит ли соглашаться?

Газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники рассекретила тот сценарий, который обсуждается в переходной администрации Трампа, в связи с его обещаниями будущего президента США быстро закончить войну на Украине.

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