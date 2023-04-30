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В воскресенье будут завершены выплаты матпомощи в размере десяти тысяч рублей всем пострадавшим от пожара в Логоушке

В воскресенье будут завершены выплаты матпомощи в размере десяти тысяч рублей всем пострадавшим от пожара в Логоушке

В воскресенье, 30 апреля, будут завершены выплаты материальной помощи в размере десяти тысяч рублей пострадавшим при пожаре в деревне Логоушка в Курганской области, заявил глава региона Вадим Шумков.

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