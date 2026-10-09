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Живая Кубань

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Израиль обвинил Нобелевский комитет в легитимизации ненависти - «Геббельс аплодирует из ада»

Израиль обвинил Нобелевский комитет в легитимизации ненависти - «Геббельс аплодирует из ада»

Израиль обвинил Нобелевский комитет в легитимизации ненависти - «Геббельс аплодирует из ада»шение Нобелевского комитета присудить премию мира Нави Пиллэй вызвало резкую отповедь со стороны израильского внешнеполитического ведомства.

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