58 очков Демара Дерозана и Домантаса Сабониса на двоих помогли «Кингз» одолеть «Уорриорз» (123:117)

Баскетболисты набрали 58 очков на двоих и помогли выиграть у «Голден Стэйт» со счетом 123:117. В активе центрового Домантаса Сабониса 26 очков, 18 подборов и 3 передачи при 8 точных из 12 бросков с игры, 2 из 4 трехочковых и 8 из 8 штрафных.