Щербакова о спортивном режиме: «В период послеолимпиадных каникул почувствовала, что мне иногда хочется пойти на поводу у желаний, где-то сказать нет»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о своем отношении к спорту. – Оглядываясь назад, вы никогда не жалели о выборе профессии? – Изначально фигурное катание было просто приятным увлечением, а затем настал момент, когда я осознала, что это всерьез и надолго.