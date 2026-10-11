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Wheat: HRC 1/2 at 681.75 lost, short

Wheat: HRC 1/2 at 681.75 lost, short

Wheat: HRC 1/2 at 681.75 lost, short Chicago SRW Wheat Futures CBOT_DL:ZW1! bashu9 Wheat ran from the 626'6 August low to 795'0 at the start of September, a 27% rally in four weeks.

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