Ищем добрые руки! Собачка, девочка той-терьер, возраст 7 месяцев, все прививки имеет, окрас рыжий, приучена к туалету.
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Ищем добрые руки! Собачка, девочка той-терьер, возраст 7 месяцев, все прививки имеет, окрас рыжий, приучена к туалету.