Алонсо исполнилось 45 лет. Фернандо – самый возрастной пилот «Ф-1» за последние 50 лет

Пилоту «Астон Мартин» Фернандо Алонсо 29 июля исполнилось 45 лет. Двукратный чемпион мира является рекордсменом «Формулы-1» по количеству Гран-при (436) в истории и самым возрастным гонщиком серии за последние 50 лет.