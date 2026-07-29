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Алонсо исполнилось 45 лет. Фернандо – самый возрастной пилот «Ф-1» за последние 50 лет

Пилоту «Астон Мартин» Фернандо Алонсо 29 июля исполнилось 45 лет. Двукратный чемпион мира является рекордсменом «Формулы-1» по количеству Гран-при (436) в истории и самым возрастным гонщиком серии за последние 50 лет.

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