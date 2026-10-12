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Калужские новости

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В Калуге ищут пропавшего Руслана Крылова

В Калуге ищут пропавшего Руслана Крылова

Молодой человек пропал 29 сентября, его рост 185 см, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. В день пропажи был одет в серые джинсы, серо-черные кроссовки, черную толстовку и бейсболку.

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